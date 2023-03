SGP vindt cassatie homohuwelijk terecht

De Nederlandse partij SGP vindt de cassatie tegen de invoering van het homohuwelijk op Aruba en Curaçao een legitiem middel. Dat blijkt uit vragen die gisteren in een kamerbrief aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties zijn gesteld. Het hof oordeelde vorig jaar dat het burgerlijk huwelijk ook opengesteld moet worden voor homokoppels. De conservatief-christelijke politieke partij vraagt onder andere of Van Huffelen bereid is om in gesprek te gaan met lokale gemeenschappen die bezwaren hebben, zoals kerken. Daarnaast zegt de SGP dat de druk die Nederland uitoefent op de regeringen van Aruba en Curaçao kan worden gezien als ‘ideologisch kolonialisme’. De staatssecretaris heeft nog geen antwoord gegeven op de vragen van de SGP.