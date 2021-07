Shariëngela Cijntje nieuwe Miss Curaçao 2021

Shariëngela Cijntje is de nieuwe Miss Universe Curaçao 2021. Cijntje won gisteravond uit 8 deelneemsters de 58e editie in de Ballroomzaal van het Curaçao Marriott Beach Resort. De tweede plaats ging naar Alexandra Atalita en Giurvienka Seraus werd derde. Komende december zal Shariëngela Curaçao vertegenwoordigen op Miss Universe 2021 in Eilat, Israël. Shariëngela werd in 1993 in Rotterdam geboren en heeft na het Radulphus College rechtsgeleerdheid gestudeerd op de universiteit van Leiden. Ook bracht ze op Vrouwendag het e-book ” Release Your Amazon “ uit.