‘Shelter in place’ voor Curaçao

Behalve mensen essentiële beroepen, mag niemand meer onnodig het huis uit. Dat is bekendgemaakt door premier Eugene Rhuggenaath. De maatregel, genaamd ‘Shelter in place’ gaat in vanaf 21.00 uur vanavond, het tijdstip waarop de gister ingestelde avondklok van start gaat. Terwijl de Avondklok om 06.00 uur morgenochtend afgelopen zou zijn, gebeurt dat morgen niet. De maatregel geldt in ieder geval voor twee weken, misschien langer. Je mag niet meer buiten om te werken (tenzij je een vitaal beroep hebt), wandelen of zwemmen. De supermarkt bezoeken of botica mag nog wel, naar met maximaal 1 persoon.

Mensen die de regels overtreden, lopen het risico op een boete: 650 gulden voor iedereen die op straat is zonder geldige reden.

Shelter in place