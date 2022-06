Shelters zijn laatste toevluchtsoord

Bewoners van kwetsbare gebieden wordt aangeraden tijdelijk ergens anders te logeren. Bijvoorbeeld bij familie of kennissen. Het gaat om bewoners van de kustgebieden en wijken en buurten die normaal gesproken wateroverlast hebben bij veel regen. De shelters zijn enkel bedoeld als laatste toevluchtsoord. Die zijn ingericht in het Maris Stella Sbo, het Eligia Martier Sbo, het Rode Kruis in Barber en Kolegio Annie Koenraad in Tera Kòrá. Vandaag zullen meer shelters bekend worden gemaakt.