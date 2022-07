Signalement van verdwenen wandelaar bekend gemaakt

De Curaçaose politie heeft vandaag het signalement bekend gemaakt van de Nederlandse toerist die sinds woensdag wordt gezocht in de omgeving van de Christoffelberg. Het gaat om de 45-jarige Daniel Dresden uit Leiden. De man keerde dinsdag na een wandeling in de omgeving van Playa Jeremi niet meer terug bij zijn gezin. De politie maakt zich zorgen om de toerist, omdat hij maar een liter water bij zich had. Er zijn foto’s vrijgegeven van de 1.92 m lange Dresden. Iedereen met relevante informatie over de vermissing wordt verzocht dit te melden bij de politie via 911. Zoals bekend wordt er sinds woensdag uitgebreid gezocht naar Dresden door politie en leden van de VKC. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onder meer de helikopter van de Kustwacht en drones met warmtebeeldcamera’s van Carmabi. De politie meldt dat er geen telefoonsignaal van de man is gevonden. Het zoekgebied uitgebreid naar de omgeving van Santa Cruz en Knip.