Silvania: ‘Alles wat gebeurt, wordt als mijn fout gezien’

Volgens minister Javier Silvania proberen critici hem in diskrediet te brengen in de discussie over twee onlangs aangeschafte ambulances. Dat zei de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren in het parlement. “Alles wat gebeurt, wordt als mijn fout gezien”, aldus Silvania. Die aangaf dat het volk heel goed doorheeft dat andere politici hem overal de schuld van willen geven. “Ik ben daar blij mee, want precies dat soort gedrag heeft me de afgelopen jaren geholpen om meer dan 18.000 stemmen te krijgen. Als ze zo doorgaan, helpen ze me de volgende keer aan 28.000 stemmen”, aldus de minister

De twee ambulances die nu zijn aangeschaft door FKAK (Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou) zijn gekocht met middelen die zijn ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank, aldus Silvania. De minister legt uit dat het om een kleine, speciaal uitgeruste ambulance gaat die geschikt is voor de smalle straten in Punda en Otrobanda. Deze ambulance kan ook worden ingezet tijdens carnavalsoptochten en de Seú-parade. Daarnaast is er een hogere ambulance aangeschaft voor gebruik bij noodsituaties op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld bij slecht weer, overstromingen of onverharde wegen. De verantwoordelijkheid voor de aankoop van de voertuigen ligt volgens de minister volledig bij het bestuur van de FKAK, onder toezicht van de Raad van Commissarissen van de stichting.