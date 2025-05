Silvania bezoekt bijeenkomsten over cryptovaluta in Canada en VS

De demissionaire minister van Financiën, Javier Silvania, heeft in een brief aan het parlement laten weten dat hij van 13 tot en met 20 mei in Toronto en Miami is in verband met zijn deelname aan bijeenkomsten met betrekking tot cryptovaluta. Welke specifieke bijeenkomsten de minister bijwoont, heeft hij niet vermeld. In Toronto, Canada, vindt op 13 mei de Blockchain Futurist Conference plaats. Welke conferenties over cryptovaluta in die periode in Miami plaatsvinden, is niet duidelijk.

Silvania was eerder in Washington D.C., VS, van 18 tot en met 25 april, in het kader van de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Tijdens deze bijeenkomst werd over een reeks financiële en sociaal-economische onderwerpen gediscussieerd. Naast ministers van Financiën waren ook vertegenwoordigers van centrale banken en andere politici uit de hele wereld aanwezig.