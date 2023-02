Silvania blikt tevreden terug op gaming conferentie

Het ministerie van Financiën had dit jaar voor het eerst een eigen stand bij ICE, de grootste internationale gaming conferentie ter wereld. Het evenement vond vorige week plaats in Londen. Financiënminister Silvania hield daar een toespraak over de nieuwe kansspelwetgeving die nog in werking moet treden. Ook hield hij vergaderingen met verschillende stakeholders uit de gamingsector. Meer dan 40.000 professionals uit de gamingsector bezochten de conferentie. Silvania verwacht dat de nieuwe wetgeving de Curaçaose economie een boost zal geven en voor extra werkgelegenheid zal zorgen.