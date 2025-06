Silvania geeft uitleg over bashí-premies

Joris Reer

Reer In Het Verkeer

Joris (1991) ken je van zijn grenzeloze passie voor koken, met name op houtvuur. Wist je dat hij tijden lang een eigen pop-up BBQ-stand had bij verschillende beach clubs op Curaçao? Onder de naam “Medium Reer”… Geniaal bedacht of niet?! Door zijn Brabantse roots is deze Bourgondiër regelmatig in zijn favoriete restaurants in bijvoorbeeld Pietermaai te vinden. Maar ook van een koud biertje aan de bar is hij niet vies. Joris is getrouwd met Nicole en heeft met haar hun droomhuis gebouwd op Curaçao. Daar woont hij samen met worsthonden Otto en Fred en huigekko Willempie. Je hoort hem van maandag t/m vrijdag als je werkdag voorbij is, samen met de grootste hits ooit gemaakt!