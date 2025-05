Silvania kondigt financiële maatregelen aan voor CMC

Tijdens de viering van de Dag van de Verpleging, gisteren, kondigde minister van Gezondheid Javier Silvania enkele financiële maatregelen aan die moeten bijdragen aan het herstel van het CMC. Allereerst stelt de overheid een bedrag van 87 miljoen gulden beschikbaar voor investeringen in medische apparatuur en het onderhoud van het ziekenhuisgebouw. Daarnaast wordt het zorgbudget van het CMC structureel verhoogd. In 2025 en 2026 ontvangt het ziekenhuis jaarlijks 58 miljoen gulden extra. Vanaf 2027 loopt dit bedrag op tot 68 miljoen gulden per jaar.

In het extra budget is drie miljoen gulden gereserveerd voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het ziekenhuispersoneel. Volgens minister Silvania moet dit geld onder andere worden ingezet voor het werven van gekwalificeerd personeel, het uitbetalen van overuren en het voorkomen van lange wachtlijsten. De regering gaat verder per kwartaal een voorschot uitkeren voor de kosten van medische zorg aan ongedocumenteerden. Een eerste betaling van vijf miljoen gulden wordt deze week nog overgemaakt, aldus Silvania.