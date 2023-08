Silvania noemt peiling manipulatie

Minister Javier Silvania (MFK) heeft kritiek op de opiniepeiling van Kenniscentrum Curaçao. Hoewel de kiezers volgens de peiling het meeste vertrouwen hebben in de minister van Financiën, noemt hij de enquête manipulatie. Ten eerste schort het volgens hem aan de vraagstelling. Het kenniscentrum vroeg de kiezers in welke politiek leider zij het meeste vertrouwen hebben. Silvania, die het hoogst scoorde, is geen partijleider. MFK-leider Pik Pisas scoorde relatief laag met 23 procent en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Silvania insinueert dat de peiling door een politieke partij is gefinancierd. De minister wil dan ook geen lof krijgen voor de uitkomsten van de peiling. ‘Feliciteer me voor het goede werk dat ik doe, ik val niet in valkuilen’. Aldus Silvania op Facebook.