Silvania veegt de vloer aan met IT-project Belastingdienst

Het IT-project bij de belastingdienst is een grote mislukking. Dat concludeerde de minister van Financiën gisteren in de Staten. Silvania veegde de vloer aan met het ICT-adviesbureau BearingPoint, maar ook met zijn voorgangers José Jardim en Kenneth Gijsbertha. Ook de top van de Belastingdienst ging niet vrijuit. Er is meer dan 20 miljoen naar het IT-project gegaan. Tot op de dag van vandaag functioneert het systeem niet optimaal.