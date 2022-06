Silvania vraagt Cft om advies

Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft aangeklopt bij het Cft. De bewindvoerder wil weten of er voldoende geld is op de begroting voor de eenmalige uitkering van 3 procent looncompensatie aan ambtenaren en gelijkgestelden. Ook moet het adviesorgaan zich buigen over de 6 procent subsidieverhoging aan gesubsidieerde instellingen. Samen kosten deze maatregelen de regering 20 miljoen gulden. Silvania stelt dat deze versoepelingen vallen binnen het afbouwen van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden. Het Cft moet vervolgens advies uitbrengen dat in de Rijksministerraad goedgekeurd moet worden.