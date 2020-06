Sint Maarten klaagt over Knops

De Sint Maartense minister-president Silveria Jacobs heeft een brief gestuurd aan haar Nederlandse collega Mark Rutte. In de brief beklaagt Jacobs zich over het gedrag van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Die zou zich tijdens een videovergadering deze week ongepast, onvriendelijk en grof hebben gedragen. Zo wuifde hij verschillende punten die Sint Maarten naar voren bracht abrupt van tafel en was hij volgens Jacobs onvoldoende geïnformeerd.