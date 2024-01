Sint Maarten naar de stembus in periode van relatieve politieke rust

De bevolking van Sint Maarten gaat morgen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat gebeurt in relatieve politieke rust. Voor het eerst in 14 jaar heeft een regering haar volledige vier jaar volgemaakt.

Het eiland heeft sinds het opheffen van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 een eigen regering. Dat leidde in de eerste tien jaar tot veel wisselingen. Zo traden in de eerste tien jaar tien kabinetten aan onder voorzitterschap van in totaal zeven verschillende minister-presidenten.

Het kabinet van Silveria Jacobs dat vier jaar geleden aantrad na de verkiezingen van 9 januari 2020, is de eerste regering die de hele periode is blijven zitten zonder wisselingen in de coalitie. Jacobs hoopt dat de kiezers deze stabiliteit zullen belonen.

In totaal mogen 22.553 mensen gaan stemmen. Er doen acht partijen mee en de stembureaus zijn open tussen 8 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds.