Sint Maarten neemt lening van 75 miljoen gulden

De regering van Sint Maarten heeft tegen de bepalingen van de Rijkswet financieel toezicht in en zonder de vereiste instemming van de Rijksministerraad een lening van 75 miljoen gulden genomen. In een brief van het Cft komt naar voren dat het gaat om een obligatielening via de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten met een looptijd van 25 jaar. CBCS laat weten dat er wordt ingezet op een rente van 5 procent. Commerciële banken hebben tot 19 oktober om zich in te schrijven voor de procedure.