Sint Maartense politicus verdachte in corruptiezaak

De Sint Maartense politicus Rolando Brison is weer vrijgelaten. De parlementariër en partijleider van United People’s Party is verdachte in het strafrechtelijke onderzoek ‘Lissabon’. Het OM verdenkt Brison van het aannemen van smeergeld en misbruik van zijn positie. Vrijdag werd hij gearresteerd. Zaterdag was hij weer op vrije voeten. Het onderzoek loopt nog en verdere arrestaties en huiszoekingen worden volgens het OM niet uitgesloten.

In een verklaring stelt premier Silveria Jacobs geschokt en bezorgd te zijn toen zij op vrijdag het nieuws vernam van de aanhouding van coalitiegenoot Brison. ”Ik heb veel sympathie voor het parlementslid en zijn familie; zaken als deze laten zeer weinig ruimte voor de privacy van degenen die dicht bij de getroffen personen staan binnen onze kleine maatschappij. Ik hoop dat zij kracht vinden in deze tijd van onrust”, aldus Jacobs.

Ze vertrouwt erop dat het rechtssysteem uiteindelijk een eerlijk en rechtvaardig resultaat zal opleveren voor alle betrokkenen. ”Ik dring er bij het publiek op aan om niet te snel conclusies te trekken en geduldig te zijn. Het is griezelig dat deze onderzoeken opduiken op momenten dat ze de lokale politieke stabiliteit negatief kunnen beïnvloeden, en het roept de vraag op of ze inderdaad geopolitiek of lokaal geïnitieerd zijn. Wij blijven ons als coalitie echter richten op de behandeling van de begroting in de komende week, die van het grootste belang is voor de bevolking van dit land.”