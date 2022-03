Sint Maartense Statenlid moet schade vergoeden

De Sint Maartense parlementariër Rolando Brison moet de schade die hij heeft aangericht in een villa vergoeden. Dit heeft de rechter onlangs bepaald. Brison had in april 2020 een huurachterstand van ruim 20.000 dollar. Toen hij nog 1.700 dollar had openstaan, stapte de huisbazin naar de rechter. Voornamelijk om de staat waarin Brison het huis had achtergelaten. De rechter concludeerde dat het Statenlid consequent laat was met het betalen van de huur. Ook is duidelijk op foto’s te zien dat hij het huis had beschadigd. Om de kosten te compenseren mag de huisbazin de borg van 7000 dollar houden. Verder moet de parlementariër nog bijna 3000 dollar betalen. Een deel daarvan is om de kosten van de rechtszaak te betalen.