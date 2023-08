Sint Maartense zwemster uit geldgebrek niet naar WK

Je kwalificeert je voor de wereldkampioenschappen zwemmen in Japan, maar op het laatste moment kun je toch niet deelnemen omdat er geen geld is. De 21-jarige Tatiana Illis uit Sint-Maarten baalt ervan. Dat meldt Caribisch Netwerk. Illis is de eerste Sint-Maartense vrouwelijke zwemster die voor haar eiland uitkwam op de wereldkampioenschappen. Maar liefst vijf keer wist ze zich te kwalificeren. Maar de zwemster kon de ongeveer 8.000 dollar voor de vliegtickets niet ophoesten. Daarmee miste ze haar kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.