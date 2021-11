Sint Thomas College viert 135 jaar aankomst Tilburgse fraters

Het Sint Thomas College organiseert komende dagen diverse activiteiten om de aankomst 135 jaar geleden van de eerste 3 fraters uit Tilburg op Curaçao te herdenken. De fraters hebben in de jaren dat ze actief waren veel bijgedragen aan de opvang en het onderwijs aan kansarme kinderen op het eiland. Komende zondag wordt zo een expositie gehouden in Huize Scherpenheuvel met beeldhouwwerken van Rignald Lakker, die door de fraters van Scherpenheuvel is grootgebracht. Lakker was tot kort geleden vrijwel onbekend door zijn teruggetrokken bestaan, maar zijn kunstwerken zijn wel enorm populair. Lakker is namelijk de kunstenaar achter de abstracte sculpturen die op veel bomen op het eiland zijn te bewonderen.