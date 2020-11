Sinterklaas komt aan in Jan Thiel 

Sinterklaas zal morgen met zijn gekleurde vrienden aankomen in Jan Thiel. Dat heeft de Fundashon Entretenementu Sosial Edukativo bekendgemaakt, die de intocht dit jaar organiseert. Het gaat om een virtuele intocht die op tv te volgen zal zijn via TV Direct en Telecuracao. Ook op de facebookpagina van Paradise FM zal de intocht live te volgen zijn. Vanaf 9.30 begint het programma en naar verwachting zal de Sint rond 10.00 aankomen in het Spaanse Water.