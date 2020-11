Sinterklaas op Curaçao aangekomen

Sinterklaas is dit weekend aangekomen op Curaçao. Hij was niet te zien in de St. Annabaai, zoals gebruikelijk, maar vaarde Curacao binnen via de Caracasbaai. De intocht was alleen op televisie en via internet te zien. Kinderen mochten niet aanwezig zijn bij de intocht. Dat heeft vooral te maken met de coronamaatregelen. Sinterklaas kwam op Curaçao aan met ‘gekleurde vrienden’. In plaats van Zwarte Pieten waren er veel assistenten van Sinterklaas in alle kleuren van de regenboog. De Sint ging na zijn aankomst naar restaurant Taboosh, ook dat was alleen virtueel te bekijken.

De traditionele intocht van Sinterklaas in de St. Annabaai is dit jaar niet door gegaan. De organisatie liet weten dat het feest niet doorging om verschillende redenen. Daarbij ging het om de coronamaatregelen, de slechte financiële situatie op het eiland waardoor ondernemers niet zouden willen sponseren en de discussie over de vraag of de viering van Sinterklaas samen met zijn Zwarte Pieten niet racistisch is. Dat waren voor de organisatie redenen om het feest niet door te laten. De virtuele intocht van Sinterklaas in de Caracasbaai is door een andere organisatie georganiseerd.