Situaties Aruba en Nederland worden gemonitord

De ontwikkeling van het coronavirus in Aruba en Nederland wordt in de gaten gehouden. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath tegen de Extra. In Nederland is het aantal besmettingen de laatste weken flink gestegen en op Aruba werd gisteren bekend dat er vijf lokale besmettingen zijn. Of dit gevolgen heeft voor reizigers uit die landen, is nu nog niet bekend. Rhuggenaath heeft gisteren overlegd met het crisisteam maar een beslissing is nog niet gevallen.

