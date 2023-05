Skiën op Saba lijkt misschien een slechte grap, maar dat is het niet. Onlangs bezocht een skiscoutteam uit de VS het bovenwindse eiland. De wegen en wandelpaden op Saba zijn perfect om te rolskiën. Dat is een sport die vergelijkbaar is met langlaufen, maar wordt verricht met ski’s op wieltjes. Daardoor is de sport het hele jaar te beoefenen. De Amerikanen konden hun grenzen verleggen terwijl ze genoten van de natuurpracht van het eiland. Als het aan hen ligt worden er in de toekomst ski-evenementen op Saba gehouden.

