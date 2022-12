Slachthuis Barber na 3 jaar heropend

Gisteren is na drie jaar het slachthuis in Barber heropend. Het volledig gemoderniseerde abattoir voldoet aan internationale richtlijnen. Vanwege de pandemie liep de verbouwing van Marshe di Barber vertraging op. Daardoor moesten veehouders op Bandabou naar Parera om hun dieren te laten slachten. Vooralsnog kunnen alleen geiten en schapen in Barber geslacht worden. Binnenkort kunnen ook varkens worden afgemaakt voor de lokale markt. Daarvoor is het slachthuis in afwachting van een machineonderdeel.