Slachtoffer dodelijk schietpartij Tilburg is Curaçaoënaar

Het slachtoffer dat woensdag is omgekomen bij een schietpartij in Tilburg blijkt een Curaçaoënaar te zijn, genaamd Lucho. Dat melden Nederlandse media. Aanleiding van de schietpartij zou een ruzie zijn geweest die eerder plaatsvond. Volgens een anonieme bron zou Lucho als eerste hebben geschoten. De politie heeft in totaal vijf mensen opgepakt en een auto in beslag genomen. De schutter heeft zichzelf bij het politiebureau gemeld. Het gaat om een 41-jarige man die niet uit Nederland afkomstig is. Het schietincident vond plaats bij een tankstation na de uitvaartdienst van rapper Boechi. Eerst ging het verhaal rond dat het schietincident te maken had met een vechtpartij. De nabestaanden van de rapper gingen bij de uitvaart op de vuist. Deze twee incidenten staan echter los van elkaar. Op de foto het slachtoffer Lucho.