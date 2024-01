Slachtoffer ‘hit & run’ overleden

De politie heeft gisteravond bekend gemaakt dat een slachtoffer van een zogenaamd ‘hit & run’-ongeluk donderdag is overleden. De aanrijding vond plaats zaterdagochtend op Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard. Het slachtoffer is een 69-jarige man die is overleden als gevolg van de verwondingen die hij bij het ongeluk opliep.

De politie is op zoek naar de bestuurder van auto die de man aanreed en daarna zonder te stoppen is weggereden. De naam van het slachtoffer is Melvin Antonio La Croes, geboren op Curaçao op 28 februari 1954.