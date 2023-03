Slachtoffer overval aangehouden voor poging tot moord

Een 20-jarige jongen is zaterdag aangehouden voor poging tot moord, nadat hij zelf slachtoffer was van een gewapende overval. De jongen en zijn vriendin hadden via social media een telefoon gekocht. Toen de overdracht moest plaatsvinden werd het jonge stel onder schot gehouden. De overval liep uit op een gevecht. Tijdens de knokpartij wist het slachtoffer zich los te trekken en weer in de auto te stappen. Vervolgens reed hij over de dader heen. De overvaller raakte daarbij gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie hield drie mannen aan in deze zaak, waaronder de overvaller en het oorspronkelijke slachtoffer.