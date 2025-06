Slachtoffer schietpartij Bonaire (16) overlijdt in CMC

Op Bonaire vonden in de nacht van zaterdag op zondag twee schietpartijen plaats. Media op ons buureiland meldden een schietpartij rond drie uur en een om half vier ’s ochtends. Eén van de slachtoffers is zwaar gewond geraakt en per vliegtuig voor behandeling naar het CMC op Curaçao gebracht. In de loop van de dag werd gisteren bekend dat deze 16-jarige jongen helaas is overleden. De politie op Bonaire onderzoekt de schietpartijen.

FOTO: Live99FM