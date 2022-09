Slavernijverleden in troonrede Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander stond vandaag in zijn jaarlijkse troonrede ook stil bij het slavernijverleden. Volgens het staatshoofd is er op weg naar de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023 opnieuw aanleiding ‘onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis’. Zo sloot hij de toespraak af. Uit de troonrede blijkt hoe Nederland er volgens de regering voor staat en wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. Gewoonlijk richt de koning op Prinsjesdag ook enkele woorden aan inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat was dit jaar ook zo. De ambitieuze toekomstagenda voor 2020 geldt ook voor Caribisch Nederland en de CAS-landen. Dat betekent dat iedereen een goed leven moet kunnen leven in schoon en veilig land. Ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid of herkomst. Verder zei Willem-Alexander dat het Nederlandse kabinet een pakket aan maatregelen genomen heeft om burgers van Nederland tegemoet te komen in hun portemonnee. Ook de inwoners van de BES-eilanden kunnen op steun rekenen vanwege de sterk gestegen prijzen van levensonderhoud.