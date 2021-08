Slechts half miljoen euro geïnvesteerd in Curaçaose scholen

Er is voor slechts een half miljoen euro in onderhoud van Curaçaose scholen geïnvesteerd, terwijl Nederland daarvoor 30 miljoen euro heeft toegekend. Zo schrijft Caribisch Netwerk naar aanleiding van de slechte staat van de schoolgebouwen op Curaçao. Er schijnt verwarring te zijn ontstaan over hoe het gereserveerde geld besteed moet gaan worden. Volgens minister Sithree van Heydoorn ligt de nadruk niet op het onderhoud zelf maar op consultancy en de veelbesproken nulmeting. Dat is heel iets anders dan wat de Nederlandse regering in oktober gecommuniceerd had, aldus de minister.