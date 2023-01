SLM kantoor op Curaçao gesloten

Het lokale kantoor van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij (SLM) is dicht. Zondag sloot het kantoor aan de Rooseveltweg zijn deuren. Door deze sluiting gaan drie banen op Curaçao verloren. Ook in Guyana is het kantoor gesloten. Volgens SLM is de sluiting een belangrijke stap in het herstelplan van de noodlijdende airline. Reizigers kunnen voortaan via lokale reisbureaus en online op de website van SLM tickets boeken.