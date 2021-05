SLM schrapt banen

Bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wordt een “behoorlijk deel” van de bijna driehonderd banen geschrapt. Volgens de Nederlandse directeur van SLM, Paul de Haan, is het voortbestaan van de maatschappij in gevaar als er niet wordt ingegrepen, zo heeft hij het personeel laten weten. SLM heeft in de afgelopen jaren een schuld van rond de 83 miljoen euro opgebouwd. De directie van het staatsbedrijf en de regering besloten begin maart door te willen met het bedrijf. Volgens lokale media heeft De Haan in een gesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk duidelijk gemaakt dat SLM een jaar lang ruim 1,6 miljoen euro per maand nodig heeft om weer levensvatbaar te worden.