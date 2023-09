Sluiting parlementair jaar

Het parlementaire jaar zit er weer bijna op. Op maandag 11 september is de officiële sluiting van het vergaderjaar van de Staten. Het parlementair jaar loopt van de tweede dinsdag van september van het ene jaar tot de tweede dinsdag van september van het volgende jaar. Op 12 september is de plechtige opening met ceremonieel vertoon. Op deze dag wordt ook de ontwerpbegroting voor het nieuwe jaar aan de Staten aangeboden. Een van de jaarlijkse hoogtepunten is de toespraak van de gouverneur.