Smokkel van 217 kilo marihuana

Twee Colombianen en een Venezolaan zijn gisteren officieel in staat van beschuldiging gesteld voor een poging tot smokkel. Dat meldt de Extra vandaag. Het gaat om 217 kilo marihuana dat de drie op 24 maart van dit jaar aan land hebben proberen te brengen. De drie werden door de Kustwacht onderschept op een boot dicht bij de kust van Curaçao. De drugs werden in de mondi van Santa Cruz aangetroffen. Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat de drie mannen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarom zullen ze zich voor de rechter moeten verantwoorden.