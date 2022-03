Sneak preview Kura Hulanda

Kura Hulanda opent op 7 april zijn deuren voor potentiële huurders. De nieuwe eigenaar van het hotel in Otrobanda zal dan zijn plannen voor het complex uit de doeken doen. BMG Asset Management heeft vorig jaar het failliete hotel overgenomen. De groep van lokale ondernemers wil nieuw leven in Otrobanda blazen. Het slogan is ‘ban bario bek’. Dit sluit aan bij hun streven om het voormalige resort van Jacob Gelt Dekker te heropenen en meerdere functies te geven. Het gebied combineert wonen met recreatie. Ook komt er op het terrein retail, horeca en kantoorruimte.