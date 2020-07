Snelle stijging coronabesmettingen St. Maarten zwakt af

Sint-Maarten heeft in de afgelopen 48 uur zes nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat maakte de regering dinsdagavond bekend. Daarmee is het totaal aantal besmettingen op 42 gekomen en lijkt de snelle stijging van de dagen daarvoor wat afgezwakt.

Sint-Maarten had op vrijdag 24 juni 18 besmettingengeregistreerd, twee dagen later was dat gestegen tot 36. De regering stelde daarop het gebruik van mondkapjes in publieke ruimtes verplicht en slootonder meer bars, nachtclubs en bingo-bijeenkomsten om verdere verspreiding tevoorkomen.