Sneltest verplicht bij aankomst Hato

Alle passagiers die volgende week landen op Hato zijn verplicht om een negatieve sneltest te laten zien. Dat meldt Curaçao.nu. De reden hiervoor is dat de pcr-test niet waterdicht is en dat er hierdoor toch besmettingen binnen kunnen worden gevlogen. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth erkent dat de maatregel niet bevorderlijk is voor het toerisme, maar deze sector is volgens hem ‘toch al geraakt’ is.

Gisteren arriveerden er 41 KLM-passagiers op de luchthaven en 34 van TUI.