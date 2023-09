Snoa in internationale tentoonstelling Indianapolis

Bezoekers van het kindermuseum in Indianapolis maken kennis met het Joodse geloof op Curaçao. De snoa is een van de religieuze plekken die wordt uitgelicht in de reizende tentoonstelling Sacred Places. Twee weken geleden was de opening. Naast de Mikvé Israël-Emanuel Synagoge is er onder andere aandacht voor een hindu tempel in Nepal en een moskee in Mali. De religieuze beleving van kinderen staat centraal. Op deze manier leren de jonge bezoekers over wereldreligies en ontstaat er meer begrip tussen andersdenkenden. De expositie is tot en met 7 april te bezichtigen. Foto’s: The Children’s Museum of Indianapolis