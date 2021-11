Soab gaat BearingPoint onderzoeken

Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gaat onderzoek doen naar de diensten die door IT-adviesbureau BearingPoint aan de overheid zijn geleverd. Ook de aanbesteding die resulteerde in een opdracht voor het bedrijf moet daarbij worden onderzocht, schrijft minister van Financiën Javier Silvania. BearingPoint heeft in het verleden systemen voor de Belastingdienst opgezet voor het verwerken van aangiften. Volgens het ministerie van Financiën zijn er echter verschillende problemen bij het implementeren van de software. BearingPoint gaf eerder aan dat het systeem al sinds vorig jaar is geleverd.

