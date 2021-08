Sociaal Vormingstraject gaat nieuwe fase in

Het Sociaal Vormingstraject (SVT) gaat een nieuwe fase in en is nu ook toegankelijk voor vrouwen. Het SVT is een opleiding met militaire kenmerken voor jongeren met een maatschappelijke achterstand. Via de opleiding leren ze waarden zoals samenwerken, respect, regelmaat, verantwoordelijkheid en discipline. De regering Pisas heeft in het kader van het nieuwe SVT een convenant getekend met Defensie die de opleiding gaat helpen verzorgen.