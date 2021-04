Soepele regels bij eindexamen

Havo en VWO-leerlingen die dit jaar op Curaçao eindexamen doen kunnen rekenen op soepelere regels in verband met de coronapandemie. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Vorig jaar ging vanwege de corona uitbraak het centraal examen niet door, dit jaar wel. Een van de versoepelingen is een derde extra herkansingsmogelijkheid voor een vak van het centraal examen. Normaal gesproken is er maar één herkansingsmogelijkheid, dit jaar kan het voor drie vakken. Een andere versoepeling is de zogenaamde duimregeling. Dat houdt in dat één vak een diepe onvoldoende mag zijn, zo lang het maar niet Engels, Nederlands of wiskunde is. Dat cijfer telt dan niet mee, maar staat wel op de lijst. Deze regeling geldt echter niet voor het vsbo.

