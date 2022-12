Soft opening Denny’s

Denny’s is weer terug op Curaçao. Het Amerikaanse restaurant dat 24/7 open is, beleefde gisteren zijn soft opening. Sinds het faillissement van Veneto Hotel & Casino in 2018 sloot het restaurant zijn deuren. Sindsdien smachten restaurantbezoekers naar bestsellers als The Grand Slamwich, Zesty Nachos en de Oreo shake. Tara Prins heeft het restaurantmerk weer naar Curaçao gehaald. De diner is te vinden in Eden Mall aan de Caracasbaaiweg, waar eerst Burger King zat.