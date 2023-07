Soft opening Museo Tula

Er is een nieuw tijdperk aangebroken voor het Tula Museum. Zaterdag, op de Dag van de Emancipatie, vond de soft opening van het museum in landhuis Knip plaats. Sinds het faillissement van Kas di Kultura in 2020 stond het museum leeg. De Nederlandsche Bank draagt financieel bij aan de heropening van het museum. Het thema van het museum is resistentie, veerkracht en het proces naar emancipatie. Zaterdag werd ook het monument ‘Libertat Galite’ (vrijheid en gelijkheid) op het landgoed onthuld ter nagedachtenis van de 148 personen op Knip die op 1 juli 1863 hun vrijheid kregen. Hun namen staan gegrift in steen. Boven op het drie meter hoge monument is een opstijgende duif verbeeld. Deze symboliseert de bevrijde zielen. Het monument is gemaakt door Giovanni Abath.