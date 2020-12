Solange zorgt al jaren alleen voor haar moeder en haar dochter en heeft het niet makkelijk. Al haar salaris gaat elke keer weer op aan kapotte auto, ontploffende koelkasten en smeulende fornuizen. Er is nooit geld over voor nieuwe kleding of luxe. Haar collega Ingrid wenst haar een relax weekendje. En dat is precies wat Nadine heeft geregeld bij Livingstone Jan Thiel Resort!