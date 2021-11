SP stelt vragen over illegale casino’s op Curaçao

De Socialistische Partij in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de wetteloosheid op Curaçao. Het gaat daarbij om de illegale casino’s op Curaçao. Zo wil de partij weten hoe het mogelijk is dat een online casino dat zowat overal ter wereld als illegaal is bestempeld, in Curaçao wel gewoon een vergunning heeft om weddenschappen en casinospellen aan te bieden. Ook wil de partij weten welke rol de Nederlandse staat en de Maduro & Curiel’s Bank eind jaren ’90 hebben gespeeld in het opzetten van een nieuw fiscaal raamwerk waardoor illegale goksites opgezet kunnen worden.