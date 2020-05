Spanning persconferentie loopt hoog op

De spanning tijdens de persconferentie was vandaag te snijden. De persconferentie ging in principe over onderwijs, maar meerdere journalisten wilden antwoorden over de loontrede en het vakantiegeld van ambtenaren. Ook werden er vragen gesteld over Klesch. Nadat de premier kort op de eerste onderwerpen was ingegaan, hield het op wat betreft andere onderwerpen. Volgens de aanwezige sprekers komen deze vragen later aan bod tijdens een persconferentie die nog wordt ingelast. De journalisten wezen de premier op persvrijheid en toepassen van censuur door bepaalde onderwerpen niet te bespreken.