Speciaal openingsconcert BlueSeas Festival

Het programma van het BlueSeas Festival is bekend. Artiesten als Annika Chambers, Victor Wainwright en Ron Artis staan op 7 en 8 april in Pietermaai op het podium. De vijfde editie opent met een speciaal concert in Otrobanda. De Nederlandse band Harlem Lake speelt op 6 april Kura Hulanda plat. Vorig jaar werd de groep uitgeroepen tot de beste blues band van Europa. Dit wordt hun eerste optreden op Curaçao.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 6 april, opening in Kura Hulanda: Harlem Lake

Vrijdag 7 april: Annika Chambers & Paul DesLauriers, SaRon Crenshaw Band, John Németh, Victor Wainwright & The Train

Zaterdag 8 april: Ron Artis II & The Truth, Terrie Odab, Diunna Greenleaf, Sugaray Rayford Band