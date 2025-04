Specialisten CMC hebben geen vertrouwen meer in ziekenhuisbestuur

Zo’n tachtig specialisten van het Curaçao Medical Center (CMC) hebben officieel hun vertrouwen opgezegd in de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Ze hebben een motie van wantrouwen ingediend, omdat ze zich ernstig zorgen maken over de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Volgens demissionair minister Javier Silvania (Gezondheid, Milieu en Natuur – MFK) is de inspectie niet ingelicht over deze situatie. Dat terwijl de impact op patiënten en zorgverlening groot kan zijn. De artsen voelen zich buitengesloten van beslissingen en zeggen nauwelijks betrokken te worden bij het beleid. Ook verloopt de communicatie met de bestuurders moeizaam. Er is frustratie over het gebrek aan inspraak van het medisch stafbestuur, en het aanvragen van ontheffingen – bijvoorbeeld om buitenlandse specialisten te laten werken – verloopt volgens hen traag en stroef. De spanningen tussen specialisten en bestuur zijn al langer aan de gang.