Speelgoedactie voor kinderen Bonaire

Supermarkt Van den Tweel op Bonaire organiseert in samenwerking met Nicolette Kluijver een leuke actie voor de kinderen op het eiland. Wie in het bezit is van oud speelgoed en dat graag kwijt wilt kan het achterlaten bij supermarkt Van den Tweel. Daar staat sinds deze week een container waar het speelgoed kan worden gedoneerd. Dat gaat later naar kinderen op Bonaire die er nog veel plezier van kunnen hebben. Ook kan er voedsel worden gedoneerd voor de voedselbank.

Tagged as actie bonaire kinderen speelgoedactie